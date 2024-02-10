В институте РАН оценили уровень преступности среди мигрантов в России. На их долю приходится относительно небольшое количество правонарушений — в 2022 году оно составило около 2% от совокупного количества.
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