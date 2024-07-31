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Уральские социологи ищут ответ, что мешает быть счастливым

Уральские социологи ищут ответ, что мешает быть счастливым

Уральские социологи ищут счастье в Свердловской области – кафедра прикладной социологии УрФУ проводит опрос жителей региона, чтобы понять, что делает людей счастливыми, что мешает счастью, чего уральцы ждут от будущего и пытаются ли стать более счастливыми.

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