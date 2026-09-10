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Царьград

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Арбитражный суд обязал компанию Усольцева выплатить 4,1 млн рублей

Арбитражный суд обязал компанию Усольцева выплатить 4,1 млн рублей

Суд обязал ООО «Поливест-Железногорск» выплатить 4,1 млн рублей. Сергей Усольцев, гендиректор компании, и Владимир Шатыгин могут быть жертвами убийцы.

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