УЕФА и КОНМЕБОЛ одобрили проведение матча России и Парагвая

Ранее РФС сообщил, что встреча пройдет на стадионе «Динамо» 25 марта. «Никаких неудобств не было, разрешения были получены как от КОНМЕБОЛ, так и от УЕФА, прежде чем они были объявлены общественности», – сказал генеральный секретарь Парагвайской футбольной ассоциации Луис Канонникофф.