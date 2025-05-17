Марочко: взятие Александрополя открывает просторы для освобождения Часова Яра

ЛУГАНСК, 17 мая. /ТАСС/. Освобождение российской армией населенного пункта Александрополь Донецкой Народной Республики открывает серьезные оперативные просторы для взятия Часова Яра, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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