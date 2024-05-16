FORIVER Residence: жилой квартал как произведение городского искусства

Харизматичный, сдержанно элегантный, пропускающий внутрь максимум света, воздуха и неба и одновременно обеспечивающий приватность, уют и лучшие видовые характеристики — таким видят свой проект создатели нового квартала на Симоновской набережной МосквыВ начале апреля после полуторагодового «ремонтного» перерыва знаменитый московский Мультимедиа Арт Музей принял первых гостей.
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