Разработчики World of Warcraft ответили на гневные претензии игроков** Пос...

Разработчики World of Warcraft ответили на гневные претензии игроковПосле выхода обновления 11.1.5 для World of Warcraft игроки столкнулись с серьезными проблемами: событие “Сумерки” с новой фракцией Сияние Пламени оказалось полностью нерабочим, некоторые классы неожиданно получили значительное ослабление, а производительность игры снизилась.
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