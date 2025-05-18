НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**Разработчики World of Warcraft ответили на гневные претензии игроков** Пос...

Разработчики World of Warcraft ответили на гневные претензии игроковПосле выхода обновления 11.1.5 для World of Warcraft игроки столкнулись с серьезными проблемами: событие “Сумерки” с новой фракцией Сияние Пламени оказалось полностью нерабочим, некоторые классы неожиданно получили значительное ослабление, а производительность игры снизилась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх