Шойгу: власти Армении захватывают предприятия, в которые РФ вложила миллиарды

Шойгу заявил о рейдерском захвате властями Армении предприятий с инвестициями РФВласти Армении осуществляют в стране "рейдерские захваты" предприятий, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции.
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