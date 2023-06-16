В Центральном парке Караганды в выходные пройдут развлекательные мероприятия

В Центральном парке Караганды подготовили развлекательную программу на выходные. В субботу и воскресенье жителей и гостей города приглашают на спортивные, творческие и обучающие мероприятия, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
В Центральном парке Караганды подготовили развлекательную программу на выходные. В субботу и воскресенье жителей и гостей города приглашают на спортивные, творческие и обучающие мероприятия, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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