Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»

Евгений Рудаков

За своим забором могут полностью закрыть глаза и дышать не через никабы, а хоть через противогазы... только не в РОССИИ! А нашим чиновникам-тварям продажным, которые продвигают к нам анклавы и диаспоры - вот их за колючку и... никабы на наглые морды, а глаза оставить открытыми, чтобы вкалывали на благо не их, а нашей Родины. И закон на эти темы... уважаемые ГоСпОдА депутаты- снимите с себя "депутатские" никабы и работайте как обещали РОССИИ!.. и принимайте на этот счёт настоящий ЗАКОН в пользу Российского народа! Евг. Рудаков-Рудак.