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Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»

Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»

Советник Владимира Путина, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает необходимым ввести запрет на ношение никаба - женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз (как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета).

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Комментарии
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Евгений Рудаков
За своим забором могут полностью закрыть глаза и дышать  не через никабы, а хоть через противогазы...  только не в РОССИИ!  А нашим чиновникам-тварям продажным, которые  продвигают к нам анклавы и диаспоры - вот их за колючку и... никабы на наглые  морды, а глаза оставить открытыми, чтобы вкалывали на благо не их, а нашей Родины. И закон на эти темы...  уважаемые ГоСпОдА депутаты- снимите с себя &quot;депутатские&quot; никабы и работайте как  обещали РОССИИ!.. и принимайте на этот счёт настоящий ЗАКОН в пользу Российского народа! Евг. Рудаков-Рудак.
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13 час.
Николай Кузнецов
Голый популизм,  вот умора будет если никабы и правда запретят, а остальное не тронут. Тут не столько никабы запрещать надо, сколько жестко ограничивать и контролировать миграцию и мигрантов и их покровителей во всех эшелонах власти с верхов, до самых низов, до самой ненормальной дамы, прописывающей у себя десятки мигрантов.
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13 час.
Юлия Белова
Никабы однозначно надо запрещать! По нашим временам - кто знает, что за этой занавеской скрывается?
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5 час.

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