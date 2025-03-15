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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф: «Феррари» определенно быстра, результат не отображает истинный уровень. «Мерседес» в борьбе»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии – Джордж Расселл стал четвертым, новичок Андреа Кими Антонелли – 16-м.

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