В Вологодской области реконструируют бой на средневековых ладьях

В Вологодской области 3-4 сентября пройдет реконструкция боя между двумя средневековыми ладьями в рамках Всероссийского фестиваля музыки, исторической реконструкции и этномоды “Небо славян”, сообщил РИА Новости учредитель фестиваля Алексей Пальчех.