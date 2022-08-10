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В Вологодской области реконструируют бой на средневековых ладьях

В Вологодской области реконструируют бой на средневековых ладьях

В Вологодской области 3-4 сентября пройдет реконструкция боя между двумя средневековыми ладьями в рамках Всероссийского фестиваля музыки, исторической реконструкции и этномоды “Небо славян”, сообщил РИА Новости учредитель фестиваля Алексей Пальчех.

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