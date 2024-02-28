Бастрыкин заявил, что Запад ждет от ВСУ больше жертв среди мирного населения

ТАСС/Пресс-служба губернатора Белгородской области Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в декабре 2023 года и в феврале 2024 года умышленно открыли огонь по гражданским объектам в Белгороде, чтобы погибли мирные люди, поскольку именно этого и ожидает Запад, заявил в беседе с ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.