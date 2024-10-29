Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Греф и блогеры

Греф и блогеры

Если человек чего-то в жизни добился, он пойдет в блогеры? У него времени на это нет. А неудачники, которые ничего больше не умеют, кроме того, что болтать языком, они идут в блогеры.

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