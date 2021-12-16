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Как цинк помогает нам бороться с вирусами?

Как цинк помогает нам бороться с вирусами?

Цинк — один из тех минералов, который человек может потреблять с пользой для себя. Учёные всё ещё разбираются, как он влияет на наш организм — например, недавний мета-анализ 28 контролируемых исследований подтвердил, что прием цинка может предотвратить симптомы и сократить продолжительность вирусных респираторных инфекций, таких как простуда или грипп:Обычно считается, что роль цинка в профилактике и лечении инфекций важна только для людей с его дефицитом; наши результаты опровергают это мнение, — Дженнифер Хантер, доктор интегративной медицины из Университета Западного Сиднея в Австралии.

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