Игорь Моржаретто: «Никакого тайного смысла я бы здесь искать не стал»

Автоэксперт — о смене названия «ГИБДД» на «ГАИ» На днях Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) вновь стала ГАИ (Государственной автоинспекцией), об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников.
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