Символ Лабытнанги побывал в городе-герое Смоленске

В городе-герое Смоленске развернули флаг Лабытнанги у памятника полководцу Михаилу Кутузову. Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Карта Победы с флагом Лабытнанги», сообщили организаторы в соцсети.
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