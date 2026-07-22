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Символ Лабытнанги побывал в городе-герое Смоленске

Символ Лабытнанги побывал в городе-герое Смоленске

В городе-герое Смоленске развернули флаг Лабытнанги у памятника полководцу Михаилу Кутузову. Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Карта Победы с флагом Лабытнанги», сообщили организаторы в соцсети.

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