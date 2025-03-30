Анна Седокова раскрыла трогательную деталь отношений сына и погибшего Яниса Тиммы: «Он был лучшим отцом»

Анна Седокова постепенно возвращается к нормальной жизни после трагедии с Янисом Тиммой. Недавно экс-участница группы «ВИА Гра» впервые за три месяца пообщалась с журналистами и в том числе честно рассказала не только о своих чувствах по поводу случившегося, но и о том, как уход Яниса пережили её дети, которым он заменил отца.