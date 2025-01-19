Россиянам на 2025 год предрекли резкое подорожание электроники и бытовой техники

Эксперт в области электроники из компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что большая часть техники в российских магазинах в этом году резко подорожает - где-то на 35% вверх и это самый негативный сценарий.
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