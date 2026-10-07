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Mega-Personal: медианная зарплата швеи — 81 тыс., открыто около 1,8 тыс. вакансий

Mega-Personal: медианная зарплата швеи — 81 тыс., открыто около 1,8 тыс. вакансий

Швея вошла в число востребованных рабочих специалистов: в России сейчас открыто около 1,8 тыс. вакансий, а медианная зарплата в профессии составляет 81 тыс.

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