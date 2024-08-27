Певец Shaman даст бесплатный концерт в Вологде

Концертом заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, закончится мероприятие «Лето Русского севера» в Вологде, 27 августа сообщает сетевое издание «Культура в вологодской области».
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