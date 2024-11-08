«Выпендрёж богатеев, смотреть тошно...»: В сети бурно обсуждают шикарные дни рождения Ксении Собчак и Евгения Плющенко

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Комментарии
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S
Serg
100% согласен. Никто Вас кнутами на концерт не загонит. Придет с десяток идиотов. Главное митинговать, чтобы администрация за концерт не заплатила. Еще и в этом проблемы бывают.
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2 час.
Алексей Смирнов
А ведь такое поведение этих особей о многом говорит. У нас люди по монетке на СВО и другое собирают. а эти с жиру бесятся.
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1 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Вот Собчак всё негодует,мол все ей завидуют,что у неё много дорогих украшений и нарядов, которое всё куплено на ворованые деньги.А ты тварь продажная,вообще знаешь,как зарабатываются деньги.Ты сволочь ни одного рубля сама не заработала,как и твоя мамаша только воруете а она ещё и Тыву обворовывает и тебе драгеценности покупает.Ну ни чего,будет вам скоро на орехи,предатели Родины и враги народа.Вы обе подданные Израиля,вы евреи а значит засланные агенты.
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27 мин.

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