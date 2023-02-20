Читатели Daily Mail высмеяли Данилова за слова о танках ВСУ на Красной площади

Секретарь украинского Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов авантюрно заявил, что в результате боевых действий танки ВСУ окажутся на брусчатке Красной площади, за что был высмеян читателями британского издания Daily Mail.
Секретарь украинского Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов авантюрно заявил, что в результате боевых действий танки ВСУ окажутся на брусчатке Красной площади, за что был высмеян читателями британского издания Daily Mail.
Свежие комментарии