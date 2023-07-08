Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк в июле 2023 года? Что со здоровьем телезвезды? Продолжается ли лечение? Есть ли улучшения? Как сейчас выглядит «прекрасная няня»? Последние новости о здоровье и лечении Заворотнюк в июле 2023 года Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк летом 2023 года Заворотнюк предложили новую экспериментальную терапию Стало известно, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк […] «Тревожный знак!»: главные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк в июле 2023 года — есть ли улучшения, как сейчас выглядит .