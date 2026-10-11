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Царьград

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Оранжевый уровень: Беларусь накроют ливни и грозы 11 октября

Оранжевый уровень: Беларусь накроют ливни и грозы 11 октября

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 11 октября: в большинстве регионов Беларуси пройдут сильные дожди, а на юго-востоке возможны грозы.

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