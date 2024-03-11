В Хосте обновляют променад у сквера Влюблённых Находится он между Кипарисовой и Шоссейной, протяжённость — 1,2 километра.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Хосте обновляют променад у сквера Влюблённых Находится он между Кипарисовой и Шоссейной, протяжённость — 1,2 километра.