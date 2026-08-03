Рособрнадзор вынес предупреждения 19 вузам

Девятнадцати российским вузам вынесла предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), 3 августа сообщает пресс-служба ведомства.
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