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Рособрнадзор вынес предупреждения 19 вузам

Рособрнадзор вынес предупреждения 19 вузам

Девятнадцати российским вузам вынесла предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), 3 августа сообщает пресс-служба ведомства.

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