Президент Ирана Масуд Пезешкиан передал привет российскому лидеру Владимиру Путину через министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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