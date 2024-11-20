Основательницу похоронного бюро возмутил гроб Светличной

С актрисой Светланой Светличной попрощались в Москве 20 ноября. Церемония проходила в Доме кино. На сцене установили деревянный гроб, вокруг которого были цветы и венки, и черно-белый портрет звезды советского кинематографа.
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