Гнев Востока: Израиль столкнётся с кардинальными изменениями - Макгрегор

Ответные действия Израиля в секторе Газа могут втянуть в войну Иран и Турцию.Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор считает, что бомбёжка сектора Газа, которую Израиль устроил после нападения на свои территории, может спровоцировать более масштабную войну.
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