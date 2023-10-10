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Гнев Востока: Израиль столкнётся с кардинальными изменениями - Макгрегор

Гнев Востока: Израиль столкнётся с кардинальными изменениями - Макгрегор

Ответные действия Израиля в секторе Газа могут втянуть в войну Иран и Турцию.Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор считает, что бомбёжка сектора Газа, которую Израиль устроил после нападения на свои территории, может спровоцировать более масштабную войну.

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