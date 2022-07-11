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На 10 лет моложе: как стереть годы с помощью лифтинг - макияжа

На 10 лет моложе: как стереть годы с помощью лифтинг - макияжа

Буквально несколько уловок способны придать лицу свежести, визуально убрав несколько лет. Лифтинг-макияж помогает замаскировать пигментацию, а также максимально сгладить, а не подчеркнуть морщинки.

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