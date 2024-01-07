Какой сегодня праздник: 8 января

Сегодня, 8 января, отмечаютДень вращения земли В этот день в 1851 году французский физик Жан Бернар Леон Фуко в результате эксперимента доказал факт суточного вращения Земли – знание, которое было с нами отнюдь не всегда.
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