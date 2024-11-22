Управление Россельхознадзора провело семинар с представителями малых форм хозяйствования Верхневолжья

20 ноября 2024 года Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провело семинар по вопросам ветеринарии и земельного надзора с представителями Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).