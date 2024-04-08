Что это за город Ивало, который готовится к войне с Россией

(мамочки! и куда же нам теперь бежать? сам грозный ивало готовится с нами воевать) ================================================== На днях СМИ облетела новость: "Город Ивало готовится к полномасштабной войне с Россией".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии