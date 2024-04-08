Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Олег Самойлов
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Что это за город Ивало, который готовится к войне с Россией

Что это за город Ивало, который готовится к войне с Россией

(мамочки! и куда же нам теперь бежать? сам грозный ивало готовится с нами воевать) ================================================== На днях СМИ облетела новость: "Город Ивало готовится к полномасштабной войне с Россией".

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