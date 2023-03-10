Военное обозрение

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Комплексы подавления БПЛА «Гарпия Про 120W» используются в Спецоперации

Комплексы подавления БПЛА «Гарпия Про 120W» используются в Спецоперации

"Гарпия" в боевом положении. Кадр из репортажа РИА Новости Российские части и соединения, задействованные в текущей Спецоперации, имеют и активно используют разнообразные средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника.

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