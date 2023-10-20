Агентство Moody’s предупредило о возможном понижении рейтинга Израиля

Международное рейтинговое агентство Moody’s поместило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах на пересмотр с целью понижения, говорится в сообщении агентства.
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