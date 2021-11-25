США всё больше напоминают СССР времён Горбачёва

Здравствуйте, уважаемые друзья! Не зря говорят в народе: "не рой другому яму, сам в неё попадёшь!" В середине 80-х прошлого столетия руководство США, понимая, что основное поступление иностранной валюты в СССР идёт от экспортных поставок нефти, сговорились с шейхами Саудовской Аравии и обвалили рынок чёрного золота.
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