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Депутаты Покачей предложили изменить систему уплаты НДФЛ, но губернатор ХМАО Комарова рассказала о рисках такого решения

Депутаты Покачей предложили изменить систему уплаты НДФЛ, но губернатор ХМАО Комарова рассказала о рисках такого решения

Депутаты Покачей на фоне дефицитного бюджета города предложили губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой изменить правила системы уплаты по основному для муниципальных бюджетов налогу – на доходы физических лиц (НДФЛ).

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