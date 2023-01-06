Депутаты Покачей предложили изменить систему уплаты НДФЛ, но губернатор ХМАО Комарова рассказала о рисках такого решения

Депутаты Покачей на фоне дефицитного бюджета города предложили губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой изменить правила системы уплаты по основному для муниципальных бюджетов налогу – на доходы физических лиц (НДФЛ).
Депутаты Покачей на фоне дефицитного бюджета города предложили губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой изменить правила системы уплаты по основному для муниципальных бюджетов налогу – на доходы физических лиц (НДФЛ).
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