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Царьград

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Полицейские всех отделов Екатеринбурга вышли на масштабный рейд в город

Полицейские всех отделов Екатеринбурга вышли на масштабный рейд в город

Свердловские силовики объявили войну мошенникам.В Екатеринбурге полицейские всех 15 отделов города во главе с начальником управления МВД Максимом Метелицей вышли на масштабный рейд.

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