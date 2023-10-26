Лавров заявил о неизбежном ответе РФ на размещение ядерного оружия США в Европе

Россия вынуждена прибегать к «компенсирующим мерам» в ответ на размещение в Европе ядерного оружия. Об этом 26 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международной конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире».
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