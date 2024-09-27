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Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +27°, ясно• Севастополь: +24°, малооблачно• Ялта: +23°, малооблачно• Алушта: +24°, малооблачно• Евпатория: +24°, ясно• Саки: +26°, ясно• Бахчисарай: +26°, ясно• Джанкой: +27°, малооблачно• Судак: +24°, ясно• Феодосия: +25°, ясно.

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