Военные материалы

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Салливан: Мы не планируем поставку Украине ракет для HIMARS на 300 км

Салливан: Мы не планируем поставку Украине ракет для HIMARS на 300 км

Некоторое время назад украинские военные, чиновники и СМИ начали активно рассуждать на тему получения из США более дальнобойных боеприпасов к пусковым установкам – колесным M142 HIMARS и гусеничным M270 MLRS, которые совмещают в себе РСЗО и ТРК.

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