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Жизнь на освобожденных территориях 25 августа (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 25 августа (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области» 19:29 Киберспортсмен Андрей Панько из Скадовска тренирует юных пилотов дронов и кибергонщиков Тренер-преподаватель Спортивного центра развития киберспорта, обладатель Кубка Херсонщины и серебряный призер регионального чемпионата проводит занятия по гонкам дронов, лазерному бою и компьютерным симуляторам.

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