Театральный ужин «Каменный гость» в кафе «Баловень»

Этот вечер в кафе «Баловень» оценят и гурманы, и ценители литературы, и театралы. Представление «Каменный гость» предлагает совершить воображаемое путешествие во времени на сто лет назад, когда традиции литературного салона были живы, а юмор был изящным и интеллигентным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии