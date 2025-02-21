Впервые с начала СВО. ООН забила тревогу из-за одного решения США / ЗАПРЕТ НА АНГЛИЦИЗМЫ И ПРИОРИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО - САМОСОХРАНЕНИЕ ИЛИ САМООГРАНИЧЕНИЕ РОССИИ?

РИА Новости Сегодня Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке© AP Photo / Mary Altaffer США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, документ имеется в распоряжении РИА Новости.