Кулеба вновь заговорил о переговорах с РФ после провала наступления

Андрей Соловьев "Запад ... активно развивает идею о том, что с РФ можно договориться на определенных условиях, одно из которых — суд над нынешним военно-политическим руководством России" На западе совсем мозги скисли ? Одно из важнейших условий для начала переговоров России с Украиной - суд над нынешним военно-политическим руководством Украины ! А это возможно только после безоговорочной капитуляции зелебобика и его шайки.

Х Ххх Вообще то надо ещё и военно политическое руководство всего запада вместе с янками судить