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Кулеба вновь заговорил о переговорах с РФ после провала наступления

Кулеба вновь заговорил о переговорах с РФ после провала наступления

Как заявил в интервью Corriere della Sera на фоне провала контрнаступления ВСУ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев готов к переговорам с Россией.

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Комментарии
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Андрей Соловьев
&quot;Запад ... активно развивает идею о том, что с РФ можно договориться на определенных условиях, одно из которых — суд над нынешним военно-политическим руководством России&quot; На западе совсем мозги скисли ? Одно из важнейших условий для начала переговоров России с Украиной - суд над нынешним военно-политическим руководством Украины ! А это возможно только после безоговорочной капитуляции зелебобика и его шайки.
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20 час.
Х
Ххх
Вообще то надо ещё и военно политическое руководство всего запада вместе с янками судить
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17 час.
ДЗ
Денис Замилов
Кричать о переговорах выдвигая абсурдные требоавания это в духе современных западных политиков они ведь через месяц два будут кричать на все лады мы мол предлагали пепеговоры а империя зла отказалась ату ее ату. Жалко всех этих мразей нельзя в окопы их загнать вместо простых мужиков
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12 час.

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