Двое сахалинцев предстанут перед судом за незаконный вылов краба на 3 млн рублей

Перед судом предстанут два жителя Сахалина, обвиняемых в незаконной добыче крабов. По информации, полученной от пресс-службы управления МВД России по региону, сумма причиненного ущерба составляет около 3 миллионов рублей, пишет ТАСС.
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