Моргенштерн* рассказал о своих мыслях спустя месяц в рехабе: “Необходимо уметь заглядывать внутрь себя и видеть ‘храм под руинами'”

26-летний рэпер Моргенштерн*, который на днях поступил в реабилитационный центр, чтобы справиться с зависимостями, удалил провокационные татуировки на лице и на протяжении первого месяца лечения делится с подписчиками своими размышлениями о жизни и о том, что ему удалось осознать.