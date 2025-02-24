Моргенштерн* рассказал о своих мыслях спустя месяц в рехабе: “Необходимо уметь заглядывать внутрь себя и видеть ‘храм под руинами'”

26-летний рэпер Моргенштерн*, который на днях поступил в реабилитационный центр, чтобы справиться с зависимостями, удалил провокационные татуировки на лице и на протяжении первого месяца лечения делится с подписчиками своими размышлениями о жизни и о том, что ему удалось осознать.
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