На Новой сцене ГАБТ прошла премьера балета "Грозовой перевал" Севастопольского театра

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Премьерный показ балета "Грозовой перевал", который проходит в рамках гастролей Севастопольского театра оперы и балета, состоялся на Новой сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), передает корреспондент ТАСС.
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