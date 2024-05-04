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Шмидт об интересе «Баварии»: «Меня нет на рынке. Я люблю работу в «Бенфике»

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб видит в 57-летнем специалисте одного из кандидатов на пост главного тренера.

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